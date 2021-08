Antes de se tornar escritor de policiais, Richard Osman teve uma carreira de produtor e de apresentador de televisão. Pretende continuar com as duas

O nome de Richard Osman era desconhecido da quase totalidade dos portugueses, mas essa "falha" está a desaparecer a cada dia que passa. Afinal, o seu primeiro livro, O Clube do Crime das Quintas-Feiras, chegou há poucos dias às nossas livrarias e já atingiu o primeiro lugar das vendas. Não é situação única, em Inglaterra aconteceu o mesmo, tendo vendido mais de milhão e meio de exemplares nas semanas após o lançamento. O policial, em que os quatro protagonistas são idosos e vivem num lar, tem muito humor e ação e até foi considerado um sucesso como o de Harry Potter. Mas não é J.K. Rowling a senhora com que Osman é comparado, antes à Dama do Crime, a célebre escritora Agatha Christie. Quem lê este livro sente grandes vibrações de Miss Marple, até de Hercule Poirot, uma situação que o marketing editorial imediatamente aproveitou. O autor não se importa com a comparação, afinal considera-a a melhor escritora de policiais de sempre e no Twitter pode ler-se esta sua afirmação sobre O Clube do Crime das Quintas-Feiras: "Soa de forma muito suspeita aos livros de Agatha Christie".