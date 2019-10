Nick Cave regressa a Lisboa

Nick Cave and The Bad Seeds acabam de anunciar uma digressão europeia que se estenderá por 19 países ao longo de toda a primavera de 2020 e que arranca em Lisboa com dois concertos no Campo pequeno, a 22 e 23 de abril.

De acordo com a promotora Everything is New, os bilhetes serão colocados à venda, sexta-feira feira, dia 25 de outubro, às 10h00.

O músico vem dar a conhecer Ghosteen, o 17.º álbum de estúdio, lançado no passado dia 4 de outubro. Este é um disco em duas partes: com oito canções na primeira e duas longas composições ligadas por uma peça falada (spoken word) na segunda parte.

Depois do lançamento do seu álbum Skeleton Tree, em 2016, cuja gravação ficou marcada pela morte do filho Arthur, no verão de 2015, Nick Cave arrumou a cabeça e expiou o luto também numa digressão que, ao longo de 2017 e 2018, o levou aos palcos da América, da Oceânia e da Europa. Este novo trabalho surge já depois de um longo processo de luto, que passou muito pela escrita e pela interação com os seus fãs, através do site The Red Hand Files.