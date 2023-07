Neto do ator Robert De Niro morre aos 19 anos

Robert de Niro distinguido pela carreira nos prémios do Sindicato dos Atores dos EUA

O neto do ator norte-americano Robert De Niro, Leandro De Niro Rodríguez, morreu aos 19 anos, anunciou a mãe do jovem nas redes sociais. As causas da morte ainda não são conhecidas.

"Meu lindo e doce anjo. Amei-te mais do que as palavras podem descrever, desde o momento em que te senti no meu ventre", começou por escrever Drena de Niro, filha adotiva de Robert DeNiro.

"Quem me dera estar contigo. Não sei viver sem ti mas vou tentar continuar e espalhar o amor e a luz que me fazias sentir ao ser tua mãe. Eras amado e apreciado tão profundamente e quem me dera que o amor te pudesse ter salvado".

