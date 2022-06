Netflix vai rodar filme em Lisboa a partir de quinta-feira

A Junta de Freguesia da Estrela anunciou no seu site que a "plataforma de streaming Netflix está a preparar uma grande produção em Lisboa".

De acordo com a freguesia liderada por Luís Newton, "entre os dias 30 de junho e o dia 15 de julho o território da Freguesia de Estrela irá sofrer alguns condicionamentos de estacionamentos em algumas artérias da nossa Freguesia, em virtude das filmagens de uma longa-metragem da produtora Netflix".

Nesse sentido, a Junta de Freguesia da Estrela avisa os seus residentes que de dia 30 de junho a partir das 8.00, 1 julho e 2 de julho até às 8.00, estarão condicionadas as seguintes ruas: Rua de Buenos Aires, Rua de São Caetano, Rua da Lapa, Travessa do Norte à Lapa e na Rua de São Domingos à Lapa, Rua das Praças, Travessa de Santo António a Santos e na Rua do Prior.

De dia 11 de julho a partir das 8.00 até dia 15 de julho as seguintes ruas irão estar condicionadas: Travessa das Atafonas, Rua do Olival, Rua de São Francisco Borja (19.00 - 20.00) e no Jardim 9 de Abril.

A junta avisa ainda que no dia 12 de julho das 8.00 até dia 15 de julho às 8.00 as seguintes artérias também estão condicionadas para reserva de estacionamento: Largo Dr. José Figueiredo e Rua do Olival

Caso viva numa destas ruas, a Netflix tem como propósito minimizar o impacto da sua presença na nossa Freguesia, como tal deve proceder ao preenchimento de um formulário.

"A produtora Netflix oferece lugares alternativos de estacionamento, nas imediações dos locais de filmagem, aos moradores detentores de Dístico de Residente válido", refere ainda a Junta de Freguesia da Estrela, que termina a sua nota dizendo lamentar todo o incómodo causado.