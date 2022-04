Um vazio, uma ausência. É nisso que Justin Kurzel quer levitar as suas imagens, neste caso a radiografia de um dos maiores massacres na Austrália a partir do olhar incandescente do autor do crime, o jovem Nitram, do qual a câmara parece fazer um pacto de apiedar a sua loucura. O logro ou a desilusão é que o cineasta australiano não tem mãos para convocar uma desordem de coração no espectador. É daqueles casos em que dificilmente alguém "fica" com a errância do rapaz do massacre.

Pois bem, para quem não se lembra, em 1996, em Port Arthur, subúrbio de Hobart, cidade da Tasmânia, ocorreu um massacre imprevisível. Um jovem de 28 anos assassinou 35 pessoas numa série de disparos numa área turística, deixando ainda feridas dezenas de vítimas. Um crime hediondo que chocou a sociedade australiana e obrigou o Estado a mudar a lei de posse de armas. O que vemos nesta reconstituição, felizmente pouco clássica, é a maneira como o criminoso vai lentamente perdendo o juízo. Nitram, na verdade Martin Bryant, era um jovem socialmente inadaptado. Sem estudos e a viver com os pais, antes do dia em que decide friamente matar inocentes de forma indiscriminada, torna-se o improvável amigo de uma senhora milionária. Mas depois da dita morrer, a fortuna da senhora segue para Nitram. E é com esse dinheiro que a sua loucura escala e que tem possibilidade de comprar as armas para o dia do holocausto de Port Arthur...