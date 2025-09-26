Número crescente de fãs e muito “apaixonados” trazem festival de k-pop a Lisboa

Diretamente da Coreia do Sul chega a Lisboa o festival e programa de música pop coreana Music Bank. O evento irá decorrer amanhã, 27 de setembro, no Altice Arena. Todos os anos o Music Bank escolhe um país para este festival, tendo tido edições em Madrid, Paris, Nova Iorque e Tóquio. Este evento é promovido pela Korean Power, organizadora de eventos culturais, em parceria com o programa de televisão sul-coreano KBS.Este ano o país escolhido foi Portugal. “Portugal tem uma fan base de K-pop que vindo a crescer nos últimos anos e são muito apaixonados. Nós temos também dados que mostram como muitos fãs portugueses já viajaram para outro país para assistir a concertos de K-pop. Trazer o Music Bank para Lisboa é uma forma de dar uma oportunidade para ter esta experiência em casa”, explica a organização do evento, por email, ao DN. Os fãs de K-pop vão poder esperar concertos exclusivos deste Music Bank. “Os fãs vão ter uma noite inesquecível repleta de performances deslumbrantes, produção de palco espetacular e a energia única que o Music Bank pode proporcionar. Cada evento do Music Bank é diferente. Os concertos são exclusivos e criados para cada cidade. Não há dois concertos iguais”.O cartaz é composto por artistas como as boybands Ateez, Zerobaseone, Riize; os grupos femininos Ive e Izna e; o solista Taemin, antigo membro do grupo Shinee. Este cartaz junta artistas de K-pop de sucesso como Ateez, que já estiveram em Lisboa para um concerto em 2019, e artistas emergentes como Izna. “Juntamente com a KBS, produtora do evento, criámos um cartaz que reflete a diversidade e a riqueza do K-pop, reunindo tanto os grupos de maior sucesso quanto os artistas emergentes mais promissores. Também levamos em consideração os pedidos dos fãs e a disponibilidade de agenda para criar um cartaz equilibrado que empolgue fãs de todas as gerações do K-pop”, disse a Korean Power, acrescentado que a organização deste evento leva mais de um ano. “É um processo longo que geralmente leva pouco mais de um ano. Da escolha do local e dos artistas à cenografia, são necessárias muitas horas de dedicação para proporcionar a experiência de alta qualidade que os fãs que vão ao Music Bank esperam”. Os bilhetes para esta edição encontram-se neste momento esgotados. O evento conta ainda com um apresentador, que irá introduzir os artistas que irão atuar. E este ano é o ator sul-coreano Park Bo-gum. “O apresentador é selecionado pela KBS. Park Bo-gum já participou em vários programas do Music Bank. É muito importante que o apresentador se conecte bem com fãs, artistas e consiga transmitir o ritmo e o espírito do programa do início ao fim”, sublinha a organização.Sobre a possibilidade de voltar a trazer um evento como este a Portugal, a organização afirma que pode voltar a acontecer. “O Music Bank é um evento itinerante que percorre o mundo, então nunca se sabe. Adoraríamos voltar se o momento e as oportunidades coincidirem. Portugal tem fãs fantásticos e muito apaixonados”.A música pop sul-coreana começou a ficar popular nas redes sociais em 2017 com grupos como BTS ou as Blackpink. Atualmente, na Europa, o gosto pela música sul-coreana tem vindo a aumentar cada vez mais. “À medida que a cultura coreana alcança cada vez mais públicos em toda a Europa por meio da música, dramas, moda e culinária, o K-pop continua a crescer. Vemos isso na procura por ingressos, no streaming e na diversidade de fãs que comparecem aos nossos shows”, disse a organização do Music Bank.