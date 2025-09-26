Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Número crescente de fãs e muito “apaixonados” trazem festival de k-pop a Lisboa
NABSCAB
Cultura

Número crescente de fãs e muito “apaixonados” trazem festival de k-pop a Lisboa

O evento Music Bank irá acontecer pela primeira vez em Lisboa, no Altice Arena, amanhã, dia 27 de setembro, com um cartaz que conta com nomes como Ateez, Ive e Taemin.
Mariana de Melo Gonçalves
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
festival
concerto
K-Pop
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt