Músicos do Tejo celebram 18 anos em concerto com Filosofia

É o concerto da maioridade aquele que os Músicos do Tejo realizam esta 6ª feira, na Academia das Ciências de Lisboa, às 19 horas. Assim intitulado por celebrar os 18 anos de vida deste grupo especializado em música erudita. o concerto contará com a presença de um dos autores que mais admiram, o filósofo Peter Sloterdijk.

"O pensamento extremamente original de Peter Sloterdijk tem tido uma difusão enorme e a sua presença é requisitada nos mais conceituados fóruns e universidades. Também para o pensamento subjacente às múltiplas propostas artísticas d'Os Músicos do Tejo tem sido muito influente a obra deste pensador e, daí, a vontade de oferecer ao público português a oportunidade única deste contacto próximo com um contemporâneo tão admirável", explicam Marcos Magalhães e Marta Araújo, fundadores de Os Músicos do Tejo.

Do programa constarão, pois, uma alocução de Peter Sloterdijk, vários momentos musicais e uma conversa entre músicos e filósofo. Muitos dos artistas que têm colaborado com Os Músicos do Tejo ao longo destes 18 anos também estarão presentes, revisitando vários momentos do repertório tocado ao longo destes 18 anos. São eles Marco Oliveira, Joana Seara, Luís Rodrigues, Karyna Gomes, Elizabeth Maravilha, Emanuela de Rosa, Hugo Oliveira, entre outros.