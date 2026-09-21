Museu Britânico proíbe visitantes de fotografar a Tapeçaria de Bayeux

O Museu Britânico proibiu os visitantes de fotografarem a Tapeçaria de Bayeux devido a preocupações de que estivessem a demorar muito tempo a apreciar a obra histórica.

Os curadores tinham inicialmente permitido as fotos, mas reverteram a decisão depois de longas filas terem atrasado o acesso de outros visitantes à exposição.

O bordado medieval, que está em exposição na Grã-Bretanha pela primeira vez, retrata os acontecimentos que levaram à conquista normanda da Inglaterra e à Batalha de Hastings, em 1066.

Os visitantes estão a ser autorizados a entrar em grupo na exposição, que tem lotação esgotada, a cada 40 minutos, e a ser orientados para percorrer os 68 metros da obra numa única direção.

Antes, as pessoas que paravam para tirar fotografias ao longo do percurso estavam a condicionar o fluxo e a atrasar os visitantes seguintes.

"Houve um enorme interesse em ver a tapeçaria, e a nossa prioridade é garantir que todos os visitantes têm a melhor experiência possível. Para isso, decidimos restringir a fotografia enquanto as pessoas estiverem a circular ao longo da tapeçaria", afirmou um porta-voz do museu, citado pela BBC.

A obra de arte do século XI, que na realidade não é uma tapeçaria mas sim um bordado inglês, está em exposição no museu de Londres até julho do próximo ano, emprestada pela cidade de Bayeux.

A peça foi cuidadosamente embalada numa caixa com temperatura controlada e recebeu escolta policial ao longo de 563 quilómetros entre a cidade francesa e a capital britânica.

O Museu Britânico está a financiar os custos da mudança, enquanto o seguro é assegurado pelo governo do Reino Unido. Para cobrir as despesas, o preço dos bilhetes é até três vezes superior ao custo para ver a Tapeçaria de Bayeux em França, o que tem gerado críticas de potenciais visitantes.

Os bilhetes para a exposição estão esgotados até 31 de dezembro, mas espera-se que mais bilhetes sejam colocados à venda em outubro.