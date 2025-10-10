Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Chrystabell e David Lynch, num trabalho fotográfico da autoria do próprio Lynch.
Chrystabell e David Lynch, num trabalho fotográfico da autoria do próprio Lynch. David Lynch
Cultura

‘Musa’ de Lynch cria concerto que é como o “acender de uma vela” para o mentor

Chrystabell lançou três discos com David Lynch - que morreu em janeiro - e entrou na série 'Twin Peaks'. Cantora e atriz traz a Lisboa hoje, dia 10, o espetáculo The Spirit Lamp com música de ambos.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Música
David Lynch
edição impressa
Chrystabell

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt