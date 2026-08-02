Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, o personagem interpretado por Vincent Pastore na série "Os Sopranos"
Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, o personagem interpretado por Vincent Pastore na série "Os Sopranos"Reprodução
Cultura

Morreu Vincent Pastore, o inesquecível Salvatore Bonpensiero da série "Os Sopranos"

O corpo foi encontrado na casa onde vivia, no Bronx, em Nova Iorque, depois de amigos e vizinhos terem estranhado a ausência de notícias durante vários dias.
Rui Frias
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O ator norte-americano Vincent Pastore, eternizado pelo papel de Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero na série Os Sopranos, morreu este sábado (1 de agosto), aos 80 anos, em Nova Iorque.

O corpo foi encontrado na casa onde vivia, no Bronx, depois de amigos e vizinhos terem estranhado a ausência de notícias durante vários dias. A morte foi confirmada pelo seu representante, Bob McGowan, estando as autoridades a investigar as circunstâncias do óbito.

Nascido a 14 de julho de 1946, também no "bairro" novaiorquino do Bronx, Pastore construiu uma carreira marcada por personagens ligadas ao universo da máfia ítalo-americana. Foi, contudo, em 1999, com a estreia de Os Sopranos, que alcançou reconhecimento internacional ao interpretar "Big Pussy", um dos elementos mais memoráveis da família criminosa liderada por Tony Soprano.

Antes de se dedicar à representação, serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietname. Regressado ao país, estudou teatro e só iniciou a carreira de ator já depois dos 40 anos. Participou em filmes como Goodfellas, Carlito's Way, Gotti e Men of Respect, consolidando uma presença frequente em histórias de crime organizado.

Em declarações à imprensa norte-americana, o seu agente Bob McGowan recordou o ator como "uma das pessoas mais generosas" que conheceu. "O seu legado vai muito além de Os Sopranos. Era leal, ajudava quem precisava e apoiava regularmente causas solidárias", afirmou.

Na vida pessoal, protagonizou um episódio polémico em 2005, quando se declarou culpado de tentativa de agressão a uma mulher com quem mantinha um relacionamento amoroso.

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