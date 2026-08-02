Morreu Vincent Pastore, o inesquecível Salvatore Bonpensiero da série "Os Sopranos"

O ator norte-americano Vincent Pastore, eternizado pelo papel de Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero na série Os Sopranos, morreu este sábado (1 de agosto), aos 80 anos, em Nova Iorque.O corpo foi encontrado na casa onde vivia, no Bronx, depois de amigos e vizinhos terem estranhado a ausência de notícias durante vários dias. A morte foi confirmada pelo seu representante, Bob McGowan, estando as autoridades a investigar as circunstâncias do óbito.Nascido a 14 de julho de 1946, também no "bairro" novaiorquino do Bronx, Pastore construiu uma carreira marcada por personagens ligadas ao universo da máfia ítalo-americana. Foi, contudo, em 1999, com a estreia de Os Sopranos, que alcançou reconhecimento internacional ao interpretar "Big Pussy", um dos elementos mais memoráveis da família criminosa liderada por Tony Soprano.. Antes de se dedicar à representação, serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietname. Regressado ao país, estudou teatro e só iniciou a carreira de ator já depois dos 40 anos. Participou em filmes como Goodfellas, Carlito's Way, Gotti e Men of Respect, consolidando uma presença frequente em histórias de crime organizado.Em declarações à imprensa norte-americana, o seu agente Bob McGowan recordou o ator como "uma das pessoas mais generosas" que conheceu. "O seu legado vai muito além de Os Sopranos. Era leal, ajudava quem precisava e apoiava regularmente causas solidárias", afirmou.Na vida pessoal, protagonizou um episódio polémico em 2005, quando se declarou culpado de tentativa de agressão a uma mulher com quem mantinha um relacionamento amoroso..Morreu Tony Sirico, ator celebrizado em "Os Sopranos"