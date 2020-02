Morreu o ator e guionista Tozé Martinho

Tozé Martinho morreu neste domingo no Hospital de Cascais devido a uma paragem cardiorrespiratória, disse à Lusa uma fonte da família.

António José Oliveira Martinho, conhecido por Tozé Martinho, era uma figura largamente conhecida do público português. As telenovelas e as séries de TV foram o seu métier: participou como intérprete em duas dezenas e como guionista numa dúzia. Mas foi num concurso de TV que se tornou conhecido.

Filho da atriz Maria Teresa Ramalho, conhecida como Tareka, Tozé Martinho e a sua mãe participaram em 1976 no concurso televisivo A visita da Cornélia. Posteriormente trabalharam juntos em várias novelas, como Todo o tempo do mundo, que marcou o início da produção nacional de ficção na TVI. A intérprete faleceu em janeiro de 2018, com 90 anos.

Depois da estreia em Vila Faia, a primeira telenovela portuguesa (1982), Tozé Martinho prosseguiu em Origens, Palavras Cruzadas (onde se estreou como guionista) e Passerelle. Em 1988 fez com Nicolau Breyner a dupla de protagonistas da série Os homens da segurança.

O ator e guionista era irmão da escritora Ana Maria Magalhães, conhecida pela dupla com Ana Isabel Alçada na coleção infanto-juvenil Uma Aventura.