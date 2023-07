Morreu Tony Bennett. Cantor tinha 96 anos

Morreu esta sexta-feira, em Nova Iorque, o cantor Tony Bennett, aos 96 anos, avança a Associated Press. O norte-americano sofria da doença de Alzheimer, diagnosticada em 2016.

Anthony Dominick Benedetto nasceu a 3 de agosto, de 1926, em Nova Iorque, e tornou-se numa referência do grande cancioneiro americano, mas também do jazz. A notícia da sua morte foi confirmada pela agente Sylvia Weiner.

Tony Bennet ficou famoso no início dos anos 1950 com sucessos como Because of you, tendo relançado a sua carreira a partir de meados dos anos 1990, com duetos com figuras 'pop', destacando-se mais recentemente duetos com Amy Winehouse e Lady Gaga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A par de Sinatra, Perry Como e Dean Martin, Tony Bennett é apontado com um dos mais importantes cantores norte-americanos de origem italiana, que dominaram o panorama musical norte-americano durante décadas.

Com uma carreira de mais de sete décadas, Tony Bennett interpretou os clássicos norte-americanos e temas como I Left My Heart In San Francisco - que lhe deu dois dos 19 Grammy Awards -, entre outros sucessos, incluindo Rags to Riches, Stranger in Paradise.

Foi em 1956, com 20 anos, que lançou o seu primeiro álbum, tendo vendido desde então milhões de discos.

Num percurso com mais de 70 álbuns, Bennett lançou três com duetos de sucesso, num deles cantou com Amy Winehouse naquela que viria a ser a última gravação da cantora antes de morrer em 2011, aos 27 anos.

Comemorou o 90º aniversário com um espetáculo repleto de estrelas no Radio City Music Hall de Nova Iorque, que foi transformado num especial de televisão e álbum. O título foi tirado de uma canção popularizada por Bennett: The Best Is Yet to Come.

Na última década, Bennett viajou pelos Estados Unidos e pela Europa, com a sua última apresentação pública em Nova Jersey a 11 de março de 2020, antes da pandemia de covid-19 interromper a digressão

Ao completar 95 anos, Bennett fez mais dois espetáculos, novamente no Radio City Music Hall, com Lady Gaga - anunciados como sendo a sua despedida de Nova Iorque.

Com agências