Morreu Tim Curry, estrela de 'The Rocky Horror Picture Show' e 'Sozinho em Casa 2'

O ator britânico Tim Curry morreu na terça-feira (25) à noite, na sua residência em Los Angeles. Tinha 80 anos. A notícia foi confirmada por representantes do artista à imprensa internacional.

Nascido em Grappenhall, Cheshire, a 19 de abril de 1946, Timothy James Curry construiu uma carreira singular ao longo de mais de cinco décadas, distinguindo-se pelo alcance vocal, presença cénica e capacidade de dar vida a personagens icónicas, muitas vezes com recurso a transformações físicas radicais.

O seu momento de consagração deu-se na década de 1970 com o papel do Dr. Frank-N-Furter no musical de culto The Rocky Horror Show (1973), personagem que eternizou no grande ecrã em 1975 na adaptação cinematográfica.