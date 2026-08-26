Morreu Tim Curry, estrela de 'The Rocky Horror Picture Show' e 'Sozinho em Casa 2'
O ator britânico Tim Curry morreu na terça-feira (25) à noite, na sua residência em Los Angeles. Tinha 80 anos. A notícia foi confirmada por representantes do artista à imprensa internacional.
Nascido em Grappenhall, Cheshire, a 19 de abril de 1946, Timothy James Curry construiu uma carreira singular ao longo de mais de cinco décadas, distinguindo-se pelo alcance vocal, presença cénica e capacidade de dar vida a personagens icónicas, muitas vezes com recurso a transformações físicas radicais.
O seu momento de consagração deu-se na década de 1970 com o papel do Dr. Frank-N-Furter no musical de culto The Rocky Horror Show (1973), personagem que eternizou no grande ecrã em 1975 na adaptação cinematográfica.
Para o público de comédia familiar, Curry ficou igualmente imortalizado na década de 1990 como o desconfiado e cómico recepcionista do Plaza Hotel em Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque (Home Alone 2: Lost in New York, 1992).
O percurso do ator inclui outros papéis marcantes na cultura popular, nomeadamente o palhaço Pennywise na minissérie televisiva It (1990), baseada na obra de Stephen King, o vilão Darkness no filme de fantasia Legend (1985), realizado por Ridley Scott, e o mordomo Wadsworth na comédia de mistério Clue (1985).
Nos palcos do West End e da Broadway, Curry acumulou três nomeações aos prémios Tony pelas atuações em Amadeus (1980), My Favourite Year (1993) e Spamalot (2005), onde interpretou o Rei Artur.
Após sofrer um acidente vascular cerebral em 2012, que lhe condicionou a mobilidade, dedicou grande parte do trabalho à dobragem e locução, participando em inúmeras séries de animação e videojogos.