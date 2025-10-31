Morreu Tchéky Karyo, ator francês que se destacou em 'O Urso' e 'Nikita'. Tinha 72 anos

O ator francês Tchéky Karyo, conhecido pelas suas representações nos filmes O Urso, de Jean-Jacques Annaud, e Nikita - Dura de Matar, de Luc Besson, morreu esta sexta-feira, 31 de outubro, aos 72 anos, vítima de cancro.A notícia foi avançada em comunicado pela família difundida pela AFP: "Valérie Keruzoré, a sua esposa, e seus filhos anunciam com pesar o falecimento de Tchéky Karyo, que não resistiu ao cancro esta sexta-feira, 31 de outubro."Nascido a 4 de outubro de 1953 em Istambul, na Turquia, o ator era filho de um camionista turco (descendente de uma família judia de ascendência espanhola) e de uma mulher grega. Em 1982, Karyo estreou-se no cinema em Toute une nuit, de Chantal Akerman, tendo nesse mesmo ano sido nomeado para ator revelação dos prémios César pela sua representação em La Balance. Especializou-se depois em interpretar personagens violentos, tendo em 1988 brilhado como caçador no filme O Urso e dois anos depois em Nikita - Dura de Matar.Durante a década de 1990 ganhou fama em França e isso permitiu-lhe seguir uma carreira internacional. Contracenou com Gérard Depardieu em 1492: A Conquista do Paraíso (1992), com Will Smith e Martin Lawrence em Bad Boys (1995), e fez o papel de ministro da Defesa da Rússia em GoldenEye (1995).Recentemente, Tchéky Karyo atuou nos filmes De guerre lasse, de Olivier Panchot, e La Résistance de l'air , de Fred Grivois.