Morreu Sir Patrick Stewart, o vulto de Shakespeare que conquistou as estrelas

Quando Gene Roddenberry o escolheu para encabeçar o elenco de "Star Trek: The Next Generation", em 1987, Stewart não conhecia a série original, a que tinha o capitão Kirk e o Mr. Spock como personagens principais, e ignorava por completo o peso do género. Encarou o convite com profundo ceticismo. Amigos próximos dos palcos londrinos, entre os quais Sir Ian McKellen (que anos mais tarde viria a cruzar-se com Stewart na saga dos X-Men, como Magneto), chegaram mesmo a desaconselhar formalmente a assinatura de um contrato de longa duração, temendo o desperdício de uma promissora carreira teatral.

Foi o agente do ator quem acabou por convencê-lo com um argumento pragmático: a produção norte-americana dificilmente sobreviveria à primeira temporada, o que lhe permitiria ganhar algum dinheiro, apanhar sol na Califórnia e regressar rapidamente a Inglaterra...

Convencido de que o projeto seria um fracasso e sem compreender a dimensão do fenómeno em que se estava a meter, Stewart manteve as malas por desfazer durante as primeiras semanas de filmagens em Los Angeles. No estúdio, a sua postura inicial foi marcada pela severidade austera da Royal Shakespeare Company — chegando a repreender os colegas de elenco com a célebre frase "não estamos aqui para nos divertirmos" quando as gravações descambavam em gargalhadas.

Contudo, à medida que a cumplicidade com os outros atores cresceu e os guiões ganharam fôlego, Stewart compreendeu o alcance filosófico, humanista e ético do universo idealizado por Roddenberry. O que nascera como uma aventura descartável transformou-se numa devoção absoluta: o que "não passaria de um ano" resultou em sete temporadas, 178 episódios e quatro filmes para cinema.

O ator abraçou Picard de forma apaixonada e visceral, moldando uma autoridade moral que redefiniu o estatuto da ficção científica na televisão e à qual regressou, já octogenário e em tom de despedida reflexiva, em "Star Trek: Picard" (2020–2023).



A travessia por Arrakis às ordens de David Lynch

A ponte da Enterprise não foi, no entanto, a única incursão de relevo do ator pelos meandros da ficção científica.

Anos antes de vestir a farda da Frota Estelar, Stewart já havia deixado a sua marca num dos universos mais densos e mitificados da literatura do género ao interpretar Gurney Halleck na ambiciosa e divisiva adaptação cinematográfica de "Duna" (1984), realizada por David Lynch.