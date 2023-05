Morreu Rita Lee, a rainha brasileira do rock

A cantora brasileira Rita Lee morreu esta segunda-feira, confirmou a família através de um comunicado nas redes sociais. A cantora será cremada, de acordo com a sua vontade, numa cerimónia particular nesta quarta-feira. Tinha 75 anos.

A cantora foi diagnosticada com um cancro do pulmão em 2021 e em abril do ano passado o filho da cantora, Beto Lee, anunciou que a mãe estava curada. Em fevereiro, Rita Lee esteve internada em São Paulo, em estado extremamente delicado, mas recuperou.

Entre as suas músicas mais famosas estão sucessos como "Mania de Você", "Lança Perfume", "Baila Comigo", "Banho de Espuma", "Desculpe o Auê", "Amor e Sexo", "Reza", "Menino Bonito", "Flagra" ou "Doce Vampiro", que se tornaram temas de novelas.

Rita Lee Jones nasceu em São Paulo, a 31 de dezembro de 1947. O pai, Charles Jones, era dentista e filho de imigrantes dos EUA. A mãe, a italiana Romilda Padula, era pianista, e incentivou a filha a estudar música.

A artista tinha duas irmãs, Virgínia e Mary Lee, e teve três filhos, Beto, João e Antônio, e uma neta, Izabella.

A profecia da morte numa autobiografia

Rita Lee escreveu na sua autobiografia, lançada em 2016, sobre como seria a repercussão da sua morte. No capítulo, intitulado Profecia, a artista dizia que seria lembrada por não ser "um bom exemplo, mas gente boa".

"Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá, colegas dirão que farei falta no mundo da música, quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Os fãs, esses sinceros, empunharão capas dos meus discos e entoarão 'Ovelha negra', as tvs já devem ter na manga um resumo da minha trajetória para exibir no telejornal do dia e uma notinha no obituário de algumas revistas há de sair. Nas redes virtuais, algumas dirão: 'Ué, pensei que a véia já tivesse morrido, kkk'. Nenhum político se atreverá a comparecer ao meu velório, uma vez que nunca compareci ao palanque de nenhum neles e me levantaria do caixão para vaiá-los. Enquanto isso, estarei eu de alma presente no céu tocando minha autoharp e cantando para Deus: 'Thank you Lord, finally sedated'. Epitáfio: Ela nunca foi um bom exemplo, mas era gente boa", escreveu a cantora.

Embora chegasse a dizer que "rainha do rock" era um título "cafona", de mau gosto, Rita Lee foi uma das artistas que manteve a ponte entre o rock e a música popular brasileira, desde que compôs as primeiras canções na adolescência.

Na autobiografia, recorda uma das primeiras passagens por Portugal, quando Os Mutantes deram um concerto no Teatro Villaret, em Lisboa, na primeira parte de uma atuação de Edu Lobo."Nossa apresentação até que rolou legal, apesar de o público português pensar que éramos argentinos", escreveu Rita Lee, acrescentando que no final do concerto cortaram os cabos de eletricidade, boicotando a atuação de Edu Lobo.

Depois de Os Mutantes, banda que resultou na edição de vários álbuns e em colaborações posteriores dos seus músicos nos primeiros discos a solo da cantora, Rita Lee fez parte dos Tutti Frutti e, já nos anos 1980, prosseguiu numa parceria com o músico e companheiro Roberto de Carvalho.

Na mesma autobiografia, já editada em Portugal, Rita Lee admitia que "o altar do palco é viciante, o lugar mais seguro para se viver perigosamente" e recordava o dia em que João Gilberto lhe disse que a voz dela era "bossanoveira".

No livro, Rita Lee relatou um episódio de violação na infância, falou abertamente sobre o consumo de drogas, os tempos da ditadura militar, a censura e o ativismo em defesa dos animais.

"Não faço a Madalena arrependida com discursinho antidrogas, não me culpo por ter entrado em muitas, eu me orgulho de ter saído de todas. Reconheço que as minhas melhores músicas foram compostas em estado alterado, as piores também", escreve no livro.

Rita Lee, que recebeu um Grammy Latino de carreira em 2022, tinha preparada uma nova autobiografia, a editar este mês, no qual abordava o cancro de pulmão que lhe tinha sido diagnosticado.

Lula fala numa artista à frente do seu tempo

A cantora fundou a banda Os Mutantes junto com Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, grupo que se tornaria um dos ícones do movimento cultural e musical Tropicália ao lado de outros nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia, e também criou canções numa longa carreira a solo com enorme sucesso, como os clássicos como "Ovelha Negra" e "Agora só falta você", lançadas no primeiro álbum solo 'Fruto Proibido', de 1975.

A 'rainha do rock' vendeu mais de 55 milhões de discos, cheios de canções que fazem parte da cultura popular brasileira que, além do rock, transitam em diferentes géneros.

Polémica, Rita Lee anunciou que o seu espetáculo de despedida aconteceria em Aracaju, no dia 28 de janeiro de 2012, quando afirmou que deixaria de se apresentar em palcos, mas não de fazer música. Terminada a apresentação, ela e o seu marido, Roberto de Carvalho, acabaram presos por desacato à autoridade ao protestarem contra polícias que repreendiam espetadores que estariam fumando marijuana no local.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, já lamentou a morte da cantora, através da rede Twitter.

"Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista à frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de 'rainha do rock', mas o apelido faz jus à sua trajetória. Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência", afirmou.

"Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte. Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você", completou o Presidente brasileiro.

Nas redes sociais, artistas com quem dividiu o palco e que se inspiraram na 'rainha do rock brasileiro' lamentaram a sua morte.

"Comadre Rita, Anibal, cabrinha, caprichosa capricorniana, amiga... Descansa, minha irmã. Amo você. Um abraço fraterno da família Gil nos meninos Roberto, Beto, João e Antonio, nos familiares e amigos e nos fãs, assim como eu", escreveu o cantor Gilberto Gil numa mensagem publicada no Istagram.

"Estou em frangalhos. A Maior nos deixa hoje... que dia triste. Ritinha, te amarei para todo sempre! Meus sentimentos à família, aos amigos. Brilhará eternamente pra mim. Nunca haverá outra Rita Lee. Obrigada por existir!", escreveu a cantora brasileira Pitty na rede social Twitter.

O velório da cantora, que é um dos ícones da música brasileira, será aberto ao público, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, esta quarta-feira.

"De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimónia será particular. Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", concluiu a mensagem da família.