Morreu Peter Cullen, o ator que deu a voz inconfundível a Optimus Prime
O ator e dobrador canadiano Peter Cullen, mundialmente reconhecido por ter dado voz a Optimus Prime, o líder dos Autobots na saga Transformers, morreu na quarta-feira (27 de agosto), aos 85 anos, na sua casa em Los Angeles, EUA, de acordo comunicado oficial divulgado pelo seu representante à imprensa internacional.
Com uma carreira que atravessou mais de cinco décadas no teatro, na televisão e no cinema, Cullen tornou-se uma figura incontornável da cultura popular global a partir de 1984, quando assumiu o papel principal na primeira série de animação de Transformers. A sua interpretação combinava uma postura autoritária com uma modulação calma e empática — inspiração que o ator admitiu ter baseado no seu irmão mais velho, Larry Cullen, um capitão dos fuzileiros navais norte-americanos que combateu na Guerra do Vietname.
O vínculo ao universo dos robôs alienígenas perdurou por quatro décadas. Além das séries de animação originais e dos múltiplos videojogos associados, Peter Cullen regressou à personagem para a saga de filmes live-action de grande orçamento iniciada pelo realizador Michael Bay em 2007, consolidando o estatuto de voz definitiva de Optimus Prime perante novas gerações de espetadores.
A versatilidade vocal do ator levou-o igualmente a outros papéis de grande notoriedade nos estúdios da Disney, onde interpretou durante anos o melancólico burro Igor (Eeyore) no franchise de Winnie the Pooh.
No cinema de ação e ficção científica, Cullen foi também o responsável pela criação dos efeitos sonoros e ruídos guturais originais da criatura extraterrestre no clássico Predador (1987), protagonizado por Arnold Schwarzenegger.
Ao longo do seu percurso, Cullen foi galardoado com várias distinções do setor da animação e entretenimento, tendo sido homenageado pela Hasbro com a indução no Transformers Hall of Fame em 2010.