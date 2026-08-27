Morreu Peter Cullen, o ator que deu a voz inconfundível a Optimus Prime

O vínculo ao universo dos robôs alienígenas perdurou por quatro décadas. Além das séries de animação originais e dos múltiplos videojogos associados, Peter Cullen regressou à personagem para a saga de filmes live-action de grande orçamento iniciada pelo realizador Michael Bay em 2007, consolidando o estatuto de voz definitiva de Optimus Prime perante novas gerações de espetadores.

A versatilidade vocal do ator levou-o igualmente a outros papéis de grande notoriedade nos estúdios da Disney, onde interpretou durante anos o melancólico burro Igor (Eeyore) no franchise de Winnie the Pooh.

No cinema de ação e ficção científica, Cullen foi também o responsável pela criação dos efeitos sonoros e ruídos guturais originais da criatura extraterrestre no clássico Predador (1987), protagonizado por Arnold Schwarzenegger.

Ao longo do seu percurso, Cullen foi galardoado com várias distinções do setor da animação e entretenimento, tendo sido homenageado pela Hasbro com a indução no Transformers Hall of Fame em 2010.