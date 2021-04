Morreu o rapper Shock G, dos Digital Underground

O rapper Shock G, do grupo Digital Underground, foi encontrado morto esta quinta-feira num quarto de hotel, na cidade americana de Tampa, na Flórida, de acordo com o portal TMZ. As causas da morte não foram esclarecidas.

A morte do rapper foi anunciada por Chopmaster J, co-fundador do grupo, no Instagram. "Há 34 anos, tivemos a ideia maluca de ser uma banda hip-hop e conquistar o mundo", pode ler-se na publicação.

Os Digital Underground foram formados em 1987, e chegaram ao êxito com o lançamento do single The Humpty Dance, em 1990, que alcançou o primeiro lugar das tabelas da Billboard. O vídeo conta com a presença de Tupac Shakur, antes de se tornar famoso.

