Morreu o historiador Luís Nuno Espinha da Silveira

O historiador Luís Nuno Espinha da Silveira, professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, morreu este domingo, anunciou a instituição. Tinha 66 anos.

Biógrafo de D. Luís, rei no momento da fundação do Diário de Notícias, escreveu sobre essa época nas revistas que assinalaram os 150 anos do jornal. E colaborou em vários outros artigos.

Espinha da Silveira nasceu em Lisboa a 14 de dezembro de 1954. Licenciou-se em 1977 em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e fez o doutoramento em História Institucional e Política Contemporânea pela FCSH em 1989.

Docente do departamento de História da FCSH, foi pró-reitor da Universidade Nova e subdiretor da faculdade. Foi um dos cofundadores do Instituto de História Contemporânea, onde era investigador integrado.

"Foi o responsável pelo grupo de investigação "Territórios & Sociedades", criado em 2003, e depois transformado, sob a sua égide, em "História, Território e Ambiente"", lê-se no site do Instituto.

"Com uma obra significativa no domínio da História Social, foi um dos principais dinamizadores dos estudos sobre o Século XIX português numa perspetiva comparada, contribuindo significativamente para os estudos sobre Estado, território e população. Foi ainda pioneiro na aproximação entre a disciplina da História, os Sistemas de Informação Geográfica e a Informática. Juntamente com outros colegas, foi também um dos mais entusiastas criadores do curso de Ciências da Informação e da Documentação (CID) da NOVA FCSH", refere o texto.

"O seu desaparecimento precoce deixa a Universidade portuguesa e o IHC substancialmente mais pobres", indica a mesma nota. "À família, manifestamos o nosso reconhecimento, a nossa amizade e o nosso apoio."