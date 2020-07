Morreu o designer Kansai Yamamoto que criou o visual de Ziggy Stardust

"O meu pai, Kansai Yamamoto, morreu com a idade de 76 anos, no passado dia 21", lê-se na mensagem publicada esta segund-feira por Mirai Yamamoto, na sua página oficial na rede Instagram.

Yamamoto nasceu em Yokohama, no sul de Tóquio, no último ano da II Guerra Mundial, em 1944. Estudou Inglês e Engenharia Civil, em Tóquio, mas preferiu desde cedo o trabalho com costureiros e desenhadores de moda, como Junko Koshino.

En 1971, aos 27 anos, foi o primeiro japonês a fazer um desfile em Londres, com uma coleção própria, feito que repetiu em 1975, em Paris.

A fama internacional de Yamamoto expandiu-se além do mundo da moda, quando conheceu o músico David Bowie, para quem viria a desenhar os figurinos de Ziggy Stardust e Aladdin Sane.

Ziggy Stardust © Direitos reservados

Yamamoto concebeu igualmente guarda-roupa para espetáculos de Elton John e Stevie Wonder, entre outros artistas.

Os desenhos de Yamamoto caraterizam-se pela conjugação de elementos tradicionais japoneses, como os provenientes do teatro kabuki, com elementos ocidentais, privilegiando a excentricidade e o espírito de vanguarda, como reconheceu.

Na década de 1990, para apresentação das suas coleções, concebeu espetáculos multidisciplinares, na altura ainda de caráter inédito, a que deu o nome de "Super Shows", levando-os a palcos fora dos circuitos principais da moda, como a Praça Vermelha, em Moscovo (1993), locais no Vietname (1995), na Índia (1997) e no próprio Japão (2000).

Além da moda, Yamamoto também desenhou o comboio Skyliner, que liga o aeroporto do Tóquio ao centro da capital japonesa. Envolveu-se ainda na conceção da candidatura de Tóquio aos Jogos Olímpicos de 2016, que não viria a vingar, preterida pela proposta brasileira para o Rio de Janeiro.

Yamamoto manteve-se ativo até ao início deste ano, altura em que lhe foi diagnosticada uma leucemia mieloide aguda.