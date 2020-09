Morreu Jorge Salavisa, bailarino e ex-diretor da CNB

O bailarino e coreógrafo Jorge Salavisa, que foi diretor artístico do Ballet Gulbenkian e da Companhia Nacional de Bailado, morreu esta segunda-feira, aos 81 anos, confirmou o DN junto de fonte próxima da família.

Nascido em Lisboa, em 1939, Jorge Salavisa começou a estudar dança com Anna Mascolo e prosseguiu a sua formação artística em Paris com Victor Gsovsky e Lubov Egorova. Em 1960, ingressou no Grand Ballet du Marquis de Cuevas, onde permaneceu até à extinção da Companhia em Junho de 1962. Ainda em França, trabalhou com vários coreógrafos, entre os quais se destaca Roland Petit, tendo Salavisa participado em espetáculos com o Ballet National Populaire e com os Ballets de Paris. Em 1963 ingressou no London Festival Ballet, onde permaneceu até 1972. Foi também nesta altura que iniciou a sua atividade como coreógrafo e também professor - o que viria a fazer ao longo de toda a carreira. Em 1975, abandonou a carreira de bailarino e foi nomeado Mestre de Bailado e Assistente do Director do New London Ballet.

Em 1977 regressou a Portugal, a convite da Fundação Calouste Gulbenkian, como Mestre de Bailado do Ballet Gulbenkian. Nesse ano foi nomeado Diretor Artístico do Ballet Gulbenkian, funções que continuou a desempenhar até 23 de março de 1996, data em que, a seu pedido, abandonou o referido cargo.

Em 1994, foi responsável artístico pela programação de Dança de Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura. Foi Diretor da Companhia Nacional de Bailado entre 1998 e 2001 e diretor do São Luiz Teatro Municipal entre 2002 e 2010. Jorge Salavisa também presidiu ao Organismo de Produção Artística, entidade gestora do Teatro Nacional de São Carlos e da CNB, entre maio de 2010 e janeiro de 2011.