Morreu o cantor italiano Toto Cutugno, aos 80 anos

Morreu esta terça-feira o cantor italiano Toto Cutugno, aos 80 anos, avança o La Stampa.

Vítima de doença prolongada, o artista piorou nos último meses e veio a falecer no hospital San Raffaele, em Milão, onde estava internado.

Em 1990 venceu o Festival Eurovisão da Canção com a canção Insieme.

É considerado o italiano mais famoso no estrangeiro, sobretudo pela sua música icónica "L'Italiano", onde a sua voz enrouqecida carregava versos como Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.

Nascido a 7 de julho de 1943, somou quinze participações no festival de Sanremo e foi um autor de vários sucessos. Além dos já citados, também compôs La mia musica ou Solo noi. Também desempenhou com sucesso as funções de apresentador de televisão.

Em 2019 um grupo de deputados ucranianos pediu para impedir a entrada no país de Toto Cutugno, que tinha um concerto em Kiev esgotado há algum tempo, devido a alegadas posições pró-Rússia. O cantor respondeu que estava "surpreendido e preocupado", declarando-se "apolítico".

em atualização