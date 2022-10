Morreu o cantor e modelo Andrés Cuervo. Tinha 34 anos

© David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O cantor e modelo colombiano Andrés Cuervo morreu em Paris aos 34 anos, noticiou esta quarta-feira a revista Billboard, citando um comunicado dos representantes do artista.

De acordo com a mesma fonte, o músico sofreu um ataque cardíaco em sua casa no passado dia 5 de outubro. Cuervo, que esteve recentemente na Semana da Moda de Nova Iorque, onde desfilou para o estilista H.cubel., destacou-se em 2015 com o tema "La Receta", que alcançou o top de vendas.

Andrés Cuervo, que nasceu na cidade de Barranquilla, lançou o seu primeiro álbum em 2008 - "Tras de Ti" - que o tornou conhecido em toda a América Latina. Cinco anos depois foi o tema "Este Soy Yo" que lhe permitiu ter reconhecimento no México.

De acordo com a imprensa espanhola, estará em curso uma investigação para apurar as causas da morte, algo que a agência do cantor desmentiu.