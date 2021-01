Morreu o cantor e ator Licínio França

O cantor e ator Licínio França, que tinha Alzheimer, morreu este sábado, aos 67 anos. A notícia foi avançada nas redes sociais pela ex-mulher, a atriz Noémia Costa, e pela filha de ambos, a também atriz e cantora Joana França.

"Até já, até sempre Companheiro. Esta é a Nossa Filha, fruto de um Amor Maior de 22 anos. Que somente nós vivemos e mais ninguém. A Nossa Verdade é Nossa é isso que vale. A Nossa Joana Honrou Pai e irá Honrar Mãe os princípios dela são Enormes. Sei que Era a Tua/ Nossa Menina Sempre Presente em verdade e honra. Vai em paz. Deus tratará do resto", escreveu Noémia Costa, partilhando uma foto de Licínio França e da filha.

"Parte contigo uma parte de mim... A verdade é e será sempre nossa, pai, assim como o nosso amor. Quando o tempo chegar, peço a Deus que me permita voltar a abraçar-te sem tempo para contar o tempo do nosso abraço", escreve a jovem, numa mensagem partilhadas nas redes sociais. "Amo-te, pai, e só quero que tenhas o teu mais do que merecido descanso. Descansa em paz, meu querido pai. Descansa em paz".

Na década de 1970 e 1980, Licínio França editou vários singles, alguns em conjunto com Noémia Costa, tendo-se estreado na televisão no final da década de 1980 com vários personagens no programa Eu Show Nico e noutros programas da RTP. Continuou a trabalhar até 2009, quando participou na novela "Flor do Mar".