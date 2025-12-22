Morreu o cantor Chris Rea, autor de 'Driving Home for Christmas'. Tinha 74 anos

Morreu aos 74 anos o cantor e compositor britânico Chris Rea, autor de "Driving Home For Christmas", clássico de Natal que se tornou êxito mundial. A notícia foi avançada por um porta-voz da família, revelando que o músico estava no hospital, onde não resistiu a uma doença súbita.Chris Rea tornou-se famoso por ter misturado blues, pop, soul e soft rock nos seis 25 álbuns de estúdio, destacando-se vários sucessos como "The Road to Hell", que alcançou o primeiro lugar de vendas no Reino Unido, além de "Driving Home for Christmas", "On the Beach" e "Josephine". .O cantor, natural da cidade inglesa de Middlesbrough, vendeu mais de 30 milhões de álbuns.Era filho de pai italiano e mãe irlandesa, e tinha seis irmãos. Quando era jovem chegou a trabalhar numa empresa de gelados, propriedade do seu pai, e teve outros ofícios, mas sem nunca deixar a música de lado.Aos 22 anos integrou a banda Magdalene, depois fez parte de Beautiful Losers, mas acabou por decidir seguir uma carreira solo depois de ter recebido uma proposta de uma editora, que lançou o seu primeiro single, em 1974: "So Much Love".O primeiro grande sucesso foi em 1978, nos Estados Unidos, com "Fool (If You Think It's Over)", que lhe valeu uma nomeação para os Grammy's como artista revelação. Ainda assim o reconhecimento no Reino Unido ainda tardava.Em 1987 alcançou o momento de maior sucesso comercial na Grã Bertanha com o álbum Dancing With Strangers, que foi o primeiro de seis discos que chegaram ao top 10 britânico.O maior êxito da sua carreira, "Driving Home for Christmas", foi gravado em 1986, mas teve pouco impacto inicial. Chris Rea escreveu a música num momento difícil da sua vida, quando estava sem empresário, sem contrato com uma editora e proibido conduzir. Escreveu a letra durante uma viagem de carro. "Estava preso no trânsito da M25, baixei o vidro e comecei a cantar ‘Driving Home for Christmas’ para as pessoas que estavam nos carros ao lado. Elas adoraram”, contou numa entrevista ao jornal The Guardian em 2026..Rea passou por vários problemas de saúde, pois foi diagnosticado com cancro do pâncreas, que acabou por ser removido em 2001, juntamente com partes do estômago e do intestino delgado. Como consequência tornou-se diabético. Em 2016 sofreu um AVC e em 2017 desmaiou em palco durante um espetáculo em Oxford.Chris Rea deixa a mulher Joan, com quem começou a namorar aos 17 anos, e duas filhas.