Morreu o ator Robert Redford. Tinha 89 anos

O ator Robert Redford morreu esta terça-feira, 16 de setembro, aos 89 anos.A informação é avançada pelo The New York Times, que cita a sua agente. O ator, realizador, produtor e ativista morreu durante o sono, na sua casa, no Utah.O The New York Times refere-se a Robert Redford como o “charmoso ator de cinema” que tem no currículo um Óscar enquanto realizador, por “Gente Vulgar” (1980).Entre os maiores sucessos do artista estão os papéis desempenhados em “Dois homens e um destino” (1969), “Os Três Dias do Condor” (1975) e “Os Homens do Presidente” (1976). “Golpe De Mestre” (1973) deu-lhe a única nomeação ao Óscar enquanto ator.Brilhou também como galã romântico, contracenando com atrizes como Jane Fonda, Barbra Streisand e Meryl Streep. Além de ator, Redford foi também realizador e produtor, tendo ainda fundado o Sundance Institute, que organiza o festival de cinema que se tornou referência mundial para o cinema independente.