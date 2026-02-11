Morreu o ator James van der Beek, estrela da série 'Dawson's Creek'. Tinha 48 anos

O ator norte-americano James van der Beek, que ficou famoso pelo papel principal na série Dawson's Creek, morreu esta quarta-feira, 11 de fevereiro, Um comunicado publicado na página oficial do ator no Instagram informou que Van der Beek morreu ao início do dia, depois de ter "enfrentado os seus últimos dias com coragem, fé e serenidade", na sequência do cancro colorretal que lhe foi diagnosticado em 2024..A sua carreira de ator começou no teatro, tendo no cinema se estreado no filme Varsity Blues e na série de televisão CSI: Cyber, onde protagonizou o papel de Elijah Mundo, um agente especial do FBI. No entanto, foi em Dawson's Creek, emitida de 1998 a 2003, que ganhou fama como Dawson Leery, de 15 anos, que sonhava ser um diretor do nível de Steven Spielberg.Na altura, a série causou polémica quando um dos adolescentes se envolveu num caso escaldante com uma professora 20 anos mais velha..Katie Holmes regressa à TV 11 anos após 'Dawson's Creek'.James Van Der Beek já é pai de um rapaz