Morreu o ator Frederic Forrest, de "Apocalipse Now", aos 86 anos

O ator Frederic Forrest, conhecido pelo seu papel no filme "Apocalipse Now", morreu, esta sexta-feira, aos 86 anos.

A morte do ator foi confirmada pela sua irmã Ginger Jackson, depois de ser anunciada pela atriz Bette Midler, que contracenou com Frederic Forrest no filme A Rosa, de 1979, na sua conta do Twitter.

O ator fez sucesso pela primeira vez em 1979, quando desempenhou o papel de Jay 'Chef' Hicks no filme "Apocalypse Now". No mesmo ano, Forrest foi nomeado para Melhor Ator Secundário pelo seu papel como Dyer, em "A Rosa".

Frederic Forrest participou em diversos filmes ao longo da carreira, casos de "A Conversação" (1974), "O Fundo do Coração" (1981) e "Tucker: Um Homem e o seu Sonho" (1988). Trabalhou pela última vez no cinema em "A Grande Ilusão", de 2006.

Forrest vivia em Santa Mónica, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. As causas da morte não foram reveladas, mas poderá ter sido provocada por uma doença prolongada.