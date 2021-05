Morreu o ator Cândido Ferreira, vítima de cancro. A informação foi confirmada à TSF pelo filho do ator, o realizador Ivo Ferreira.

Cândido Ferreira foi um dos fundadores do grupo de Teatro O Bando, que dirigiu na primeira década de vida do grupo sediado em Palmela.

O ator colaborou com várias companhias de teatro, desde o Experimental do Porto, Cornucópia e Artistas Unidos.

O ator recebeu o prémio Garrett de interpretação teatral masculina, pela participação em A Comunidade, a partir de um texto de Luiz Pacheco.

Na televisão, participou em telefilmes, séries e novelas. Foi mesmo uma cara constante no grande e no pequeno ecrã, nas últimas quatro décadas.

No cinema, uma das primeiras participações foi no filme Canibais, de Manoel de Oliveira. As últimas participações no cinema foram nos filmes, A Herdade, de Tiago Guedes, e Cartas de Guerra, realizado pelo filho, Ivo Ferreira.