Morreu o ator Brian Dennehy, o xerife que perseguiu Rambo

O ator norte-americano Brian Dennehy morreu aos 81 anos, na quarta-feira à noite, de causas naturais em New Haven, nos Estados Unidos.

"É com pesar que anunciamos que o nosso pai, Brian, faleceu ontem à noite de causas naturais, não relacionadas com a Covid", escreveu a sua filha mais velha, a atriz Elizabeth Dennehy, no Twitter. "Pai e avô, orgulhoso e dedicado, a sua falta será sentida pela sua mulher Jennifer, pela família e por muitos amigos."

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3