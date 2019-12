Morreu o artista plástico, designer e fotógrafo do surrealismo Fernando Lemos aos 93 anos

Fernando Lemos, artista e designer, morreu hoje, em São Paulo, no Brasil, numa unidade hospitalar da cidade brasileira, onde estava internadorevelou à agência Lusa fonte próxima da família.

Fotógrafo, pintor, poeta e artista gráfico, radicado no Brasil desde 1953, continuou no entanto a mostrar o seu trabalho, durante décadas, nos dois lados do Atlântico -- "Cá & Lá", como afirmava --, nas diferentes áreas de expressão artística, mas assumindo sempre a dimensão estruturante da fotografia.

"Eu não sou fotógrafo. Eu sou fotografia. Eu sou um desenhista que escreve. Escrevo como quem pinta. Pinto como quem faz desenho. Desenho como... Quer dizer: Eu sou a fotografia e a fotografia é que é a marca", afirmou para o catálogo da retrospetiva "Eu Sou Fotografia", inaugurada no Palácio Galveias, em Lisboa, em fevereiro de 2011.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Referência da cultura portuguesa e brasileira, Fernando Lemos é reconhecido, em Portugal, sobretudo pela fotografia de inspiração surrealista, realizada nos anos de 1949 a 1952 e, no Brasil, pela pintura e desenho abstratos, em particular, mas também pelas artes gráficas e pela fotografia, que sempre o marcou.

Depois de, na década de 1940, ter comprado uma "máquina primitiva, uma Flexaret checoslovaca", como dizia, começou "uma fúria a fotografar tudo", e vários nomes destacados das artes e letras portuguesas, da época, passaram pela sua objetiva: Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge de Sena, Adolfo Casaes Monteiro, Arpad Szenes, Maria Helena Vieira da Silva e Mário Cesariny, Alexandre O'Neill, entre outros.

"A minha primeira exposição foi criar uma galeria de gente oprimida e proibida de se exprimir", recordou Fernando Lemos, sobre o tempo de ditadura, que o levou a deixar o país, quando esteve (pela última vez) em Portugal, em 2019.

Pelo grande impacto que estes retratos a preto e branco criaram, na altura, marcando a sua obra, Fernando Lemos ficou mais conhecido como fotógrafo e menos como designer e pintor.

Um importante conjunto desses retratos de protagonistas do mundo intelectual português do final dos anos 1940, com os quais veio a conquistar reconhecimento da crítica, foi mostrado em 2016, no Museu Coleção Berardo.

Nascido em Lisboa, em 03 de maio de 1926, Fernando Lemos viveu a infância em Santa Isabel, nos lugares da rua do Sol ao Rato, cujos telhados registou naquela que considera a sua primeira fotografia, datada da década de 1940. Estudou pintura e litografia na Escola de Artes Decorativas António Arroio e na Sociedade Nacional de Belas Artes. Foi influenciado pelo movimento surrealista.

Deixa uma vasta obra de pintura, desenho, poesia, e também na área do design, gráfico e industrial. Uma exposição do seu trabalho, organizada pelo MUDE - Museu do Design e da Moda, esteve patente na Cordoaria Nacional.