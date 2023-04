Morreu Lasse Wellander, guitarrista dos ABBA

O guitarrista sueco Lasse Wellander, guitarrista de longa data dos ABBA, morreu esta sexta-feira aos 70 anos vítima de cancro, informou a família.

"É com indescritível tristeza que devemos anunciar que o nosso amado Lasse faleceu. Lasse adoeceu recentemente com o que se revelou ser um cancro metastático e no início da sexta-feira Santa faleceu tranquilamente, rodeado pelos seus entes queridos", pode ler-se num comunicado publicado na rede social Facebook.

"Era um músico fantástico e humilde como poucos, mas acima de tudo era um marido maravilhoso, pai, irmão, tio e avô. Amável, seguro, carinhoso e amoroso... e muito mais, o que não pode ser descrito por palavras. Um centro nas nossas vidas, e é inimaginável que tenhamos agora de continuar a viver sem ti", diz a nota.

Também os ABBA partilharam uma fotografia em tributo ao guitarrista, frisando que "Lasse era um querido amigo, um tipo engraçado e um guitarrista soberbo".

"A importância do seu contributo no estúdio de gravação, bem como o seu trabalho sólido em palco foi imensa. Estamos de luto pela sua morte trágica e prematura e lembramos as suas palavras gentis, o sentido de humor, o sorriso no rosto, o brilhantismo musical do homem que teve um papel integral na história dos ABBA. Sentiremos profundamente a sua falta e ele nunca será esquecido", afirma o comunicado da banda sueca.