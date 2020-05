Morreu Jerry Stiller, o ator das séries Seinfeld e O Rei do Bairro

O ator norte-americano Jerry Stiller morreu aos 92 anos. A notícia foi avançada pelo seu filho, o ator e realizador Ben Stiller, através do Twitter. Jerry Stiller teve uma longa carreira , iniciada nos anos 1950 com a sua mulher Anne Meara, falecida em 2015, com o sucesso mundial a chegar nos anos 1990 com as séries de televisão "Seinfeld" e "O Rei do Bairro",

I"m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 - Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020

"Lamento dizer que o meu pai, Jerry Stiller, faleceu de causas naturais. Era um ótimo pai e avô, e o marido mais dedicado a Anne durante cerca de 62 anos. Ele fará muita falta. Amo-te pai", escreveu Ben Stiller no Twitter esta manhã, num comentário que mereceu de imediato dezenas de milhares de reações de fãs e amigos da família.

Jerry Stiller com a mulher Anne e os dois filhos Ben e Amy, em 2007

Jerry Stiller conheceu o sucesso sobretudo como comediante. Era um ator no sentido clássico formado na Syracuse University, após ter regressado da II Guerra Mundial em que prestou serviço militar. Nos anos 1950 conheceu Anne Meara e nasceu, em 1953, uma união que perduraria até à morte da atriz em 2015. O casal formou uma dupla de comediantes que atravessou décadas e chegou mesmo a dar nome a uma sitcom.

Participou em vários sucesso da Broadway e no cinema, Jerry Stiller integrou o elenco de filmes como "The Taking of Pelham One, Two, Three" (1974), , de Joseph Sargent, "The Ritz" (1976), de Richard Lester, "Hairspray", de John Waters ou "Zoolander" (2001), realizado pelo filho Ben.

Jerry Stiller na série Seinfeld

Mas foi pela televisão que chegou ao estrelato. Primeiro como Frank Costanza, o pai de George na série "Seinfeld" e depois como Arthur Spooner na série "O Rei do Bairro" onde era o pai de Carrie. Foram dois papéis de pai implicativo e zangado, sempre aos gritos, mas simpático e humano.

Jerry Stiller com os atores de "O Rei do Bairro"

Em Seinfeld, só entrou para o elenco na quinta temporada mas tornou-se de imediato inesquecível. Era o excêntrico pai de George com manias e gostos bizarros.

Como o sucesso, nos anos mais recentes fez várias publicidades para marcas conhecidas como a Nike.

Stiller escreveu as suas memórias, publicadas em 2005, e era pai de Ben e Amy, ambos atores.