Morreu Jeremy Thomas, produtor de Bertolucci e Cronenberg

O produtor inglês Jeremy Thomas morreu em Londres, a cidade onde nasceu, na sexta-feira, dia 11 — contava 77 anos. Consagrado com o Óscar de Melhor Filme de 1987 por O Último Imperador, de Bernardo Bertolucci, deixa um legado verdadeiramente internacional, por diversas vezes através da produção das primeiras longas-metragens de cineastas de geografias muito variadas.

Bertolucci foi um dos autores com quem manteve uma relação mais duradoura, tendo produzido cinco filmes do realizador italiano, incluindo ainda Um Chá no Deserto (1990), O Pequeno Buda (1993), Beleza Roubada (1996) e Os Sonhadores (2003). O canadiano David Cronenberg foi outro nome que Thomas acompanhou, viabilizando a produção de O Festim Nu (1991), Crash (1996) e Um Método Perigoso (2011).

Tal como Thomas referiu no seu discurso de agradecimento do Óscar de O Último Imperador [video, incluindo a entrega do Óscar de realização a Bertolucci], o seu trabalho foi marcado por um valor de independência que nunca renegou a exuberância do espectáculo — segundo as suas palavras, “o cinema independente pode ser épico e, ao mesmo tempo, popular”.