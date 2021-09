Morreu Jean-Paul Belmondo, lenda do cinema francês

Nascido em Neuilly-sur-Seine a 9 de abril de 1933, Jean-Paul Belmondo foi uma das maiores estrelas do cinema francês do pós-II Guerra Mundial. A notícia da morte de Jean-Paul Belmondo, esta segunda-feira na sua casa em Paris, foi confirmada à AFP pelo advogado do ator. "Estava muito cansado há bastante tempo. Ele morreu tranquilamente", explicou Michel Godest.

Inesquecível em O Acossado de Jean-Luc Godard, Belmondo destacou-se como um dos nomes inevitáveis da Nouvelle Vague, tendo-se seguido uma carreira que passou por quase todos os géneros, incluindo comédias e policiais.

Filho de uma pintora e de um escultor, Belmondo foi um aluno difícil e um adolescente mais apaixonado pelo desporto do que pelos estudos. Praticante de boxe e de futebol, cedo também se interessa pelos palcos, que frequenta como amador desde os anos 50.

Aceite no Conservatório em 1952, cinco anos mais tarde sai de lá para um início de carreira com papéis secundários no cinema, mas como teatro na sua mira. Após um primeiro sucesso em cena com Oscar, em 1958, o seu talento chama a atenção de um jovem crítico dos Cahiers du cinéma, Jean-Luc Godard, que prepara a sua passagem para trás da câmara.