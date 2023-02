Morreu Hugh Hudson, realizador de Momentos de Glória

Hugh Hudson, realizador de Momentos de Glória (Chariots of Fire, no original), que venceu o Óscar de Melhor Filme em 1982, morreu esta sexta-feira aos 86 anos, anunciou um comunicado da família.

O britânico estava internado num hospital em Londres, em Inglaterra. A causa da morte não foi revelada pela família, que divulgou apenas que o óbito do realizador ocorreu após "um breve período de doença".

Hudson, que foi também nomeado para melhor realizador pela Academia de Hollywoo pelo filme Momentos de Glória, dirigiu também outros filmes como "Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva" (1994), "A revolução" (1985) ou "África dos meus sonhos" (2000).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O seu último trabalho foi como realizador do filme "Altamira" (2016).

Nigel Havers, um dos atores do drama de 1981, já reagiu à morte do realizador: "Estou arrasado com a morte do meu grande amigo Hugh Hudson, que conhecia há mais de 45 anos. Chariots of Fire foi uma das maiores experiências da minha vida profissional e, como tantos outros, devo muito do que se seguiu na minha carreira a ele. Sentirei muito a sua falta."

Hudson começou a carreira a realizar comerciais antes de conseguir trabalhar ao lado de Alan Parker em Midnight Express. Três anos depois, o filme Momentos de Glória, que contava a história de dois atletas britânicos nos Jogos Olímpicos de 1924, tornou-se um sucesso internacional.