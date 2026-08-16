Morreu em Portugal o cantor brasileiro Lucas, da dupla Lucas & Matheus
O cantor brasileiro Lucas, nome artístico de Edivaldo da Silva Rodrigues, morreu este sábado (15 de agosto) em Portugal, onde residia. Conhecido como um dos rostos da dupla sertaneja Lucas & Matheus, terá sido vítima de um enfarte no apartamento onde residia, segundo a família, antes de um concerto marcado para esse dia em Esposende.
Nas Festas da Senhora da Saúde e Soledade, Lucas deveria atuar com o sobrinho, Matheus Júnior.
A notícia da morte foi confirmada pela editora Espacial, que acompanhava a carreira do artista em Portugal. “É com enorme tristeza e profundo pesar que a Espacial comunica o falecimento de Lucas”, escreveu a editora nas redes sociais, descrevendo-o como “uma voz marcante e um artista muito querido pelo público”.
Com a morte de Lucas desaparece por completo a dupla original que criou com o irmão, Edílson da Silva Rodrigues, conhecido como Matheus, que morreu em 2020, vítima da covid-19. Lucas retomou mais tarde o projeto musical ao lado do sobrinho, passando a dupla a chamar-se Lucas & Matheus Júnior.
Com uma forte ligação a Portugal, a dupla sertaneja tornou-se conhecida por temas como “Paciência” e “Porque Homem Não Chora” e conquistou discos de ouro, platina e diamante.
Segundo a imprensa brasileira, a família prepara a trasladação do corpo para Presidente Prudente, no estado de São Paulo, onde Lucas nasceu.