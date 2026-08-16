Morreu em Portugal o cantor brasileiro Lucas, da dupla Lucas & Matheus

O cantor brasileiro Lucas, nome artístico de Edivaldo da Silva Rodrigues, morreu este sábado (15 de agosto) em Portugal, onde residia. Conhecido como um dos rostos da dupla sertaneja Lucas & Matheus, terá sido vítima de um enfarte no apartamento onde residia, segundo a família, antes de um concerto marcado para esse dia em Esposende.

Nas Festas da Senhora da Saúde e Soledade, Lucas deveria atuar com o sobrinho, Matheus Júnior.

A notícia da morte foi confirmada pela editora Espacial, que acompanhava a carreira do artista em Portugal. “É com enorme tristeza e profundo pesar que a Espacial comunica o falecimento de Lucas”, escreveu a editora nas redes sociais, descrevendo-o como “uma voz marcante e um artista muito querido pelo público”.