Morreu Catherine O'Hara, a "mãe" de 'Sozinho em Casa'

Catherine O’Hara, lendária atriz canadiana que conquistou gerações como Moira Rose em Schitt's Creek e Kate McCallister em Sozinho em Casa, morreu esta sexta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. Tinha 71 anos.Segundo informações avançadas por fontes próximas da família, a atriz "deixou-nos pacificamente" na sua casa em Brentwood, Los Angeles. Embora a causa exata da morte não tenha sido oficialmente confirmada, o seu agente referiu que O'Hara tinha estado a lidar com uma "breve doença" nas últimas semanas.Nascida em Toronto, O'Hara iniciou a sua trajetória no prestigiado grupo de improvisação The Second City, antes de se tornar uma das estrelas e argumentistas do inovador programa de sketches SCTV (Second City Television) nos anos 70 e 80. Foi nesta fase que demonstrou a sua versatilidade, criando personagens que influenciariam décadas de comediantes.Para o grande público, O'Hara imortalizou-se no cinema em 1990 como a mãe de Kevin McCallister (Macaulay Culkin) no enorme êxito mundoal Sozinho em Casa. Outro marco da sua carreira foi a colaboração com o realizador Tim Burton, interpretando a extravagante Delia Deetz em Beetlejuice (1988) — papel que recentemente revisitou na sequela lançada em 2024.O fenómeno "Schitt's Creek"A carreira da atriz viveu um renascimento extraordinário com a série Schitt's Creek (2015-2020). A sua interpretação da matriarca Moira Rose -- conhecida pelo guarda-roupa excêntrico, sotaque indefinível e vocabulário rebuscado -- tornou-se um fenómeno cultural e valeu-lhe o Prémio Emmy de Melhor Atriz em Série de Comédia em 2020.Recentemente, O'Hara continuava ativa na indústria, tendo recebido elogios e uma nomeação para os prémios SAG pelo seu trabalho na série da Apple TV+, The Studio, ao lado de Seth Rogen.Catherine O'Hara deixa o marido de longa data, o designer de produção Bo Welch, com quem se casou em 1992 após se conhecerem no set de Beetlejuice, e os dois filhos do casal, Matthew e Luke.