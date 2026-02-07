Morreu Brad Arnold, vocalista dos 3 Doors Down. Tinha 47 anos

Brad Arnold, vocalista e um dos fundadores da banda norte-americana 3 Doors Down, morreu este sábado, 7 de fevereiro, aos 47 anos.A notícia foi dada na página oficial do grupo na rede social Instagram, na qual é revelado que Arnold, que "corajosamente" lutava contra um cancro renal, morreu "de forma pacífica" quando dormia. A página da banda norte-americana recorda o músico como "um marido dedicado". "A bondade, o humor e a generosidade tocaram todos os que tiveram a sorte de o conhecer. O círculo mais próximo recordará não só o talento, mas também a humildade, a fé e o amor profundo pela família e pelos amigos", pode ler-se no comunicado.Brad Arnold nasceu a 27 de setembro de 1978 no estado do Mississipi e aos 18 anos fundou a banda assumindo o papel de vocalista e baterista. Foi o tema Kryptonite, escrito por ele aos 15 anos, que levaria os 3 Doors Down para a fama mundial no início do século. Depois disso, surgiu um outro grande sucesso da banda, I'm Here Without You..Em maio de 2025, Arnold anunciou que fora diagnosticado com um cancro renal em fase IV, já com metástases nos pulmões. Nessa altura, a banda cancelou a digressão prevista para que o seu vocalista se concentrasse nos tratamentos.