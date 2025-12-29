Morreu, aos 94 anos, a idosa que tornou famosa a restauração do 'Ecce Homo' de Borja

Morreu, aos 94 anos, a mulher espanhola que tornou famosa a restauração do Ecce Homo de Borja.Cecilia Giménez morreu no lar de idosos de Borja, onde vivia com o filho, portador de uma deficiência intelectual, confirmou o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Arilla.A pintora amadora saltou para a ribalta quando quis restaurar a pintura na igreja da sua cidade em 2012 e o jornal Heraldo de Aragón publicou fotografias após o restauro. A idosa, então já com mais de 80 anos, assumiu a tarefa de reparar a obra de arte, criada no início do século XX pelo pintor Elías García Martínez, sem permissão.A pintura, embora em mau estado e não tivesse grande importância artística, possuía valor sentimental para os habitantes de Borja. Apesar da boa intenção de preservar a pintura, percebeu a dada altura que tinha ido longe demais e notificou o responsável pelo património cultural municipal do dano que tinha causado.Órgãos de comunicação de todo o mundo noticiariam o incidente, tornando o restauro não só viral mas também um novo símbolo da cidade de Borja, que passou a atrair milhares de visitantes ao Santuário da Misericórdia desta cidade da província de Saragoça, com pouco mais de 5000 habitantes."A mudança (não intencional) no santuário é inegável: houve um antes e um depois da repintura do Ecce Homo", indica um site de turismo de Borja. A obra de Cecilia Giménez tornou-se tão famosa que foi inaugurado um Centro de Interpretação na igreja para explicar o contexto em que a pintura foi criada.O restauro motivou documentários e até uma ópera em Nova Iorque, o que tornou um fiasco em algo muito lucrativo para o município. Porém, o impacto mundial da obra sobrecarregou a autora, levando-a a mergulhar, sem saber, numa depressão.