Morreu, aos 88 anos, David Hockney, artista britânico e um dos mais influentes pintores contemporâneos

Morreu, aos 88 anos, o artista brtânico David Hockney, considerado um dos mais influentes pintores contemporâneos, anunciou o seu agente.O pintor britânico, que se estabeleceu na região francesa da Normandia em 2019, era conhecido pelas suas pinturas coloridas.Nascido em Bradford, no Reino Unido, foi um dos artistas britânicos mais influentes do século XXI através das cores vibrantes que caracterizavam o seu trabalho.Entre as suas pinturas mais famosas está "A Bigger Splash".Homossexual assumido, mantinha uma relação com Jean-Pierre Gonçalves de Lima, que era também seu assistente pessoal.