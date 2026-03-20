Morreu o ator Chuck Norris, estrela da série Walker, o Ranger do Texas. Tinha 86 anos

Morreu esta quinta-feira, aos 86 anos, o ator norte-americano Chuck Norris, avança o TMZ."É com profunda tristeza que a nossa família comunica o falecimento repentino do nosso amado Chuck Norris ontem [quinta-feira] de manhã. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava rodeado pela sua família e em paz", escreveu a família nas redes sociais. "Viveu a vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava", pode ler-se.. O artista havia sido hospitalizado, de forma repentina, nos últimos dias.Uma das figuras mais icónicas da cultura popular americana, era conhecido pelas suas habilidades nas artes marciais e por manter uma imponente forma física.Nascido a 10 de março de 1940, em Ryan, no estado norte-americano de Oklahoma, alistou-se na Força Aérea dos Estados Unidos durante a juventude, tendo sido destacado para a Coreia do Sul. Foi lá que teve o primeiro contacto sério com as artes marciais, começando a treinar Tang Soo Do, uma modalidade daquele país.Após regressar aos EUA dedicou-se ao treino e à competição, sagrando-se campeão mundial de karaté em peso médio durante seis anos consecutivos (de 1968 a 1974). Paralelamente, fundou a própria escola e sistema de combate, o Chun Kuk Do, tendo treinado celebridades como Steve McQueen, que mais tarde desempenharia um papel importante no incentivo à sua carreira no cinema.A transição para Hollywood começou com a participação no filme Way of the Dragon (1972), onde contracenou com Bruce Lee numa das cenas de combate mais famosas da história do cinema.Nos anos seguintes, tornou-se protagonista de vários filmes de ação, como a série Missing in Action e The Delta Force, consolidando a sua imagem de durão.O grande sucesso televisivo, porém, chegou com a série Walker, o Ranger do Texas (1993–2001), onde interpretou Cordell Walker, um ranger do Texas que combate o crime com justiça e habilidades em artes marciais. A série tornou-se extremamente popular e reforçou a reputação de Norris à escala mundial.Nas últimas décadas, com o aparecimento das redes sociais, tornou-se um fenómeno da internet graças aos chamados “Chuck Norris Facts”, piadas exageradas que o retratam como uma figura quase sobre-humana.