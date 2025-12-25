Morreu, aos 60 anos, o ator norte-americano Pat Finn, das séries "Friends", "Seinfeld" e "The Middle"

Morreu, aos 60 anos, o ator norte-americano Pat Finn, que participou em séries televisivas como Friends, Seinfeld e The Middle.O também humorista faleceu esta segunda-feira em casa, em Los Angeles, depois de lutar contra um cancro desde 2022."O Pat nunca conheceu um estranho - apenas amigos que ainda não conhecia", disse a sua família num comunicado publicado nas redes sociais, dando conta que o ator "viveu a sua vida plenamente - com alegria e exuberância"."O Pat treinou, fez amizade e foi mentor de inúmeros alunos ao longo dos anos e seria difícil encontrar alguém, em qualquer lugar, que tivesse uma má palavra a dizer sobre ele", escreveu a família..O primeiro papel de Finn na televisão foi em The George Wendt Show, em 1995, onde interpretou o irmão da personagem principal.Posteriormente protagonizou o papel de Joe Mayo em Seinfeld, em 1998, interpretando um anfitrião de festas conhecido por delegar tarefas árduas aos seus convidados.Paralelamente, fez participações especiais em séries populares no final da década de 1990 e início dos anos 2000, entre as quais The King of Queens, Friends, That '70s Show e House.Porém, o ator era talvez mais conhecido pela interpretação do papel de Bill Norwood em The Middle, série na qual participou durante oito temporadas, entre 2011 e 2018.No cinema apareceu em filmes como Simplesmente Complicado (2009) e Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).Além de ator, Pat Finn também lecionava na Universidade do Colorado, onde era professor adjunto, e fazia parte de um grupo de improvisação de seis pessoas chamado Beer Shark Mice.Numa homenagem, o também ator Richard Kind disse que "não havia pessoa mais gentil, amável, engraçada e terra-a-terra que se pudesse encontrar" do que Pat Finn. "Sempre positivo, a ajudar-te a ser mais engraçado e melhor. Um grande pai, um rapaz incrível", escreveu no Instagram.. Pat Finn era casado e tinha três filhos.