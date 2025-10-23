Morreu, aos 50 anos, a atriz e assistente de realização Patrícia Saramago, anunciou esta quarta-feira, 22 de outubro, a Academia Portuguesa de Cinema, através do Facebook."É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento de Patrícia Saramago. O seu desaparecimento, inesperado e prematuro, assinala uma perda profunda para o cinema português", pode ler-se na publicação.A Academia Portuguesa de Cinema refere que Patrícia Saramago formou-se na Escola Superior de Teatro e Cinema entre 1993 e 1996 e dedicou‑se à montagem cinematográfica e colaborou em inúmeras produções de relevo, nacionais e internacionais.No Quarto de Vanda (2000) e Ne Change Rien (2009), de Pedro Costa; Frágil Como o Mundo (2001) e A Portuguesa (2018), de Rita Azevedo Gomes; Com Que Voz (2009), de Nicholas Oulman; Estive em Lisboa e Lembrei‑me de Você (2015), de José Barahona; Vadio - I Am Not a Poet, de Stefan Lechner; Kutchinga (2021), de Sol de Carvalho; e Les Habitants (2025), de Maureen Fazendeiro, foram alguns dos projetos que marcaram a sua carreira.. "Com obras tão variadas e com uma presença discreta, mas vital, por detrás das câmaras, Patrícia Saramago ajudou a dar forma, ritmo e voz a histórias que nos tocam. O seu percurso dedicado à arte da montagem deixa memória e inspiração. A Academia Portuguesa de Cinema lamenta profundamente a sua partida e endereça à família, amigos e aos seus colegas as mais sentidas condolências. O legado da sua entrega e da sua visão artística permanece connosco", conclui a publicação da Academia Portuguesa de Cinema.