Morreu o ator Spencer Lofranco. Tinha 33 anos e notabilizou-se no cimena ao lado de Travolta

Morreu, aos 33 anos, o ator Spencer Lofranco, mais conhecido pelo papel John Gotti Jr. que interpretou ao lado de John Travolta no filme Gotti - Um Verdadeiro Padrinho Americano, em 2018. A notícia foi confirmada esta quinta-feira, 20 de novembro, pelo irmão do artista, Santino, através de uma publicação no Instagram: "Para a lenda Spencer Lofranco. Meu irmão. Viveste uma vida que poucos sonhariam. Mudaste a vida das pessoas e agora estás junto de Deus. Vou amar-te sempre e sentir a tua falta, Bear. Descansa em paz."Santino acrescentou que Spencer Lofranco morreu na terça-feira, 18 de novembro, precisamente um mês depois de ter completado 33 anos. A morte do artista está a ser investigada e que a causa ainda não foi determinada, adianta a TMZ.Após estudar representação na New York Film Academy durante um ano, integrou os elencos de Um Novo Amor (2013), Jamesy Boy (2014), Invencível (2014), King Cobra (2016) e Gotti - Um Verdadeiro Padrinho Americano (2018)."Quando eu era criança, a Angelina Jolie era a miúda dos meus sonhos. Agora vou gravar um filme com ela. É meio louco. Quando conto às pessoas elas ficam do género: 'Ah, ok'. Elas não acreditam em mim", afirmou à revista Interview após ter começado a gravar o filme Invencível. A última publicação que o ator fez no Instagram foi seis dias antes da sua morte, a 12 de novembro, tendo escrito que "o melhor ainda está por vir".