Spencer Lofranco em Jamesy Boy
Cultura

Morreu o ator Spencer Lofranco. Tinha 33 anos e notabilizou-se no cimena ao lado de Travolta

Ator integrou os elencos de 'Um Novo Amor' (2013), 'Jamesy Boy' (2014), 'Invencível' (2014), 'King Cobra' (2016) e 'Gotti - Um Verdadeiro Padrinho Americano' (2018).
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Morreu, aos 33 anos, o ator Spencer Lofranco, mais conhecido pelo papel John Gotti Jr. que interpretou ao lado de John Travolta no filme Gotti - Um Verdadeiro Padrinho Americano, em 2018.

A notícia foi confirmada esta quinta-feira, 20 de novembro, pelo irmão do artista, Santino, através de uma publicação no Instagram: "Para a lenda Spencer Lofranco. Meu irmão. Viveste uma vida que poucos sonhariam. Mudaste a vida das pessoas e agora estás junto de Deus. Vou amar-te sempre e sentir a tua falta, Bear. Descansa em paz."

Santino acrescentou que Spencer Lofranco morreu na terça-feira, 18 de novembro, precisamente um mês depois de ter completado 33 anos.

A morte do artista está a ser investigada e que a causa ainda não foi determinada, adianta a TMZ.

Após estudar representação na New York Film Academy durante um ano, integrou os elencos de Um Novo Amor (2013), Jamesy Boy (2014), Invencível (2014), King Cobra (2016) e Gotti - Um Verdadeiro Padrinho Americano (2018).

"Quando eu era criança, a Angelina Jolie era a miúda dos meus sonhos. Agora vou gravar um filme com ela. É meio louco. Quando conto às pessoas elas ficam do género: 'Ah, ok'. Elas não acreditam em mim", afirmou à revista Interview após ter começado a gravar o filme Invencível.

A última publicação que o ator fez no Instagram foi seis dias antes da sua morte, a 12 de novembro, tendo escrito que "o melhor ainda está por vir".

Óbito
Spencer Lofranco

