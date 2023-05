Morreu aos 29 anos a cantora sul-coreana Haesoo

Coreia do Sul

A cantora sul-coreana Haesoo foi encontrada morta em casa na passada sexta-feira, anunciou a polícia local.

A artista, que se dedicava ao trot, música pop coreana, tinha 29 anos.

"Pedimos desculpas por ter que transmitir essa dolorosa e triste notícia. Haesoo era uma pessoa amorosa que sabia como dar amor a todos à sua volta, compartilhar afeto e receber tudo isso. Os seus familiares e amigos estão em luto após terem sido informados com essa triste notícia repentina", pode ler-se nas redes sociais da cantora.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 트로트가수 <해수> official (@haesoo__official)

Haesoo havia iniciado a carreira musical em 2019 e recentemente tinha participado em dois programas televisivos na Coreia do Sul, "Immortal Songs" e "Boss in the Mirror".