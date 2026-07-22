Morreu, aos 18 anos, Kaylee Hottle, atriz de Godzilla vs. Kong

Kaylee Hottle, mais conhecida pelo seu papel de Jia nos filmes Godzilla vs. Kong, morreu tragicamente esta terça-feira, 21 de julho, aos 18 anos.O pai da atriz, Joshua Hottle, divulgou a notícia devastadora numa durante uma transmissão em direto no Facebook. "Vou apanhar um voo que nunca gostaria de apanhar", escreveu na legenda, enquanto voava de Maryland para o Texas para ir buscar o corpo da filha para casa.O progenitor explicou que as autoridades lhe telefonaram sobre o acidente e, em seguida, ligaram novamente para informar que o coração da sua filha tinha parado enquanto estava a ser transportada para o hospital.O Gabinete do Xerife do Condado de Frederick divulgou um comunicado onde explica que Kaylee Hottle morreu após um acidente de viação com um único veículo. "A investigação preliminar revelou que um Honda Accord de 1995, conduzido por um jovem de 19 anos de Frederick, saiu da faixa de rodagem à direita da autoestrada de duas faixas e colidiu com uma vala. Acredita-se que o excesso de velocidade tenha sido um fator que contribuiu para a colisão", explicaram as autoridades.O condutor da viatura foi levado para hospital, mas acredita-se que os seus ferimentos não sejam fatais. No carro seguia outro passageiro, que recusou assistência médica no local.A atriz ficou conhecida nos filmes de Godzilla por interpretar Jia, uma jovem órfã que vê para lá da aparência ameaçadora do primata e que acaba por criar uma ligação especial com ele através de gestos.Hottle também participou num episódio de 2021 de Magnum P.I. e tinha sido selecionada para entrar no filme What Doesn’t Kill Us.