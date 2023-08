Morreu a soprano Renata Scotto, uma das grandes vozes da arte lírica

O autarca da cidade italiana de Savona anunciou esta quarta-feira a morte da soprano Renata Scotto, considerada uma das maiores cantoras de ópera de todos os tempos, aos 89 anos.

"Morreu uma cantora única, uma grande música, artista e mulher", publicou o autarca da cidade natal de Renata, Marco Russo, no Facebook. Segundo a agência de notícias italiana Ansa, a soprano morreu em casa, em Nova Iorque.

Renata Scotto estudou canto em Milão e estreou nos palcos em 1952, na sua cidade natal, com uma interpretação de "La Traviata", de Giuseppe Verdi. Ao longo da sua carreira, brilhou nas principais cenas líricas do mundo, como a Ópera Metropolitana de Nova Iorque, a Royal Opera House de Londres, o Scala de Milão e o Teatro Colón de Buenos Aires.

"De coração partido pela morte de Renata Scoto, uma das maiores cantoras de ópera de todos os tempos, uma professora dedicada aos jovens cantores e uma das minhas parceiras de palco mais frequentes, com mais de 100 atuações juntos ao longo de nossas carreiras", publicou na rede social X, antigo Twitter, o tenor Plácido Domingo.