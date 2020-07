Morreu a lendária atriz egípcia Ragaa al Guiddawi

A atriz egípcia Ragaa al Guiddawi morreu neste domingo aos 81 anos vítima do novo coronavírus, após ficar mais de 40 dias no hospital, anunciou o sindicato nacional de atores.

"Ragaa al Guiddawi morreu nesta manhã de covid-19 (...) Devido ao protocolo de saúde, não planearemos funerais públicos", disse Ashraf Zaki, presidente do sindicato.

A atriz, que testou positivo no final de maio, estava internada em um hospital de Ismailia, a 130 km ao leste do Cairo, por mais de 40 dias, segundo a imprensa local.

Guiddawi, que iniciou sua carreira como modelo, teve seu primeiro papel no cinema no filme Ghariba em 1958 e desde então participou em mais de 380 filmes, peças de teatro e novelas de televisão junto aos grandes nomes do cinema egípcio.