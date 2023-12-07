Morreu a cantora Teresa Silva Carvalho

A cantora Teresa Silva Carvalho, 88 anos, intérprete, entre outros êxitos, de "Ó Rama que Linda Rama", "Pescador da Barca Bela" e "Canção Grata", morreu esta quinta-feira em Lisboa, disse à Lusa uma familiar..Teresa Silva Carvalho deu-se a conhecer aos 18 anos, no Cortejo dos Banhistas, em Fão, Ofir, num espetáculo de beneficência..YouTubeyoutube2mGjVl70FvQ.Ao longo da carreira, a cantora participou no Festival RTP da Canção, em 1979, com "Cantemos até ser Dia", de Pedro Osório, colaborou com José Afonso no álbum "Eu vou ser como a Toupeira" (1972), e do seu repertório constam, entre outros temas, "Ó Rama que Linda Rama", do Cancioneiro Tradicional alentejano, "Pescador da Barca Bela", um poema de Almeida Garrett, e "Canção Grata", um poema de Carlos Queirós que ela própria musicou..As exéquias da criadora de "A Minha Cruz" (A. Campos/J. Marques/Fado Menor) realizam-se no sábado, a partir das 16:30, na igreja de S. João de Deus, em Lisboa..A missa de corpo presente será no domingo, às 11:00, no mesmo local, seguindo o funeral para o cemitério do Alto de S. João, onde se realiza a cerimónia de cremação, disse a mesma fonte.